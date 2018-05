Rijverbod voor Tesla-chauffeur die op passagiersstoel zat

De man werd door de Britse rechter veroordeeld nadat zijn gevaarlijke actie in 2017 door andere weggebruikers op video werd vastgelegd, meldt The Telegraph.

De 39-jarige Brit bekende met zo'n 65 kilometer per uur over de Britse M1-snelweg te hebben gereden, terwijl hij op de passagiersstoel zat. Er zat niemand achter het stuur, en de Brit zat achterover met zijn handen achter zijn hoofd. De man reed overigens zo langzaam omdat het op dat moment druk was op de weg.

De chauffeur had de Autopilot-functie ingeschakeld. Die functie biedt echter alleen computergestuurde rijondersteuning, en vereist dat chauffeurs hun handen aan het stuur en hun ogen op de weg houden. Kortstondig zonder handen rijden is mogelijk, maar wordt door Tesla afgeraden en auto's van het bedrijf geven in zo'n geval alarmen af.

Tragedie

De 39-jarige Brit krijgt een rijontzegging voor achttien maanden en moet een taakstaf van honderd uur volbrengen. "Wat hij deed was ontzettend onverantwoordelijk en had makkelijk kunnen eindigen in een tragedie", zegt de Britse politie.

De chauffeur zei na zijn arrestatie dat zijn gedrag misschien "vreemd" was, maar voelde zich vooral "de ongelukkige die toevallig gepakt werd". Toch zijn er al enkele gevallen waarbij misbruik van de Autopilot-stand tot dodelijke gevolgen heeft geleid.

Zo veroorzaakte een Tesla-auto in Californië in maart een fatale botsing, nadat de chauffeur zonder handen reed en verschillende alarmmeldingen van zijn auto negeerde. Ook reed in de VS eerder dit jaar een Tesla in Autopilot-stand in op een brandweerwagen.

Veiliger

Een Tesla-medewerker die namens het bedrijf getuigde in de rechtszaak, benadrukte dat het Autopilot-systeem niet bedoeld is als zelfrijdend systeem. Chauffeurs moeten te allen tijde hun volle verstand op de weg houden.

Op termijn wil Tesla zijn auto's net als veel andere fabrikanten volledig zelfrijdend maken. Wanneer de technologie ver genoeg is gevorderd, beloven zelfrijdende auto's veel veiliger te zijn dan die met menselijke bestuurders.

Zo bleek uit recent onderzoek dat de zelfrijdende auto's van Googles zusterbedrijf Waymo gemiddeld ruim 9.005 kilometer volledig zelfrijdend kunnen afleggen, zonder ingreep van een bestuurder. Ook General Motors scoorde goed, met slechts 105 menselijke ingrepen op in totaal 205.216 gereden kilometers.

Door onder meer moeilijke weersomstandigheden en andere weggebruikers kunnen ook zelfrijdende auto's nog ongelukken maken. Veel automakers denken op zijn vroegst in 2022 ver genoeg te zijn om volledig zelfrijdende auto's aan consumenten te kunnen verkopen. Veel landen moeten daarvoor nog wel wetten aanpassen.