'Apple werkt aan krachtige, draadloze AR- en VR-bril'

De bril zou voor elk oog een scherm met 8K-resolutie krijgen, zeggen bronnen tegen Cnet. Huidige VR-brillen hebben vaak een resolutie van slechts 1080p per oog.

8K heeft zestien keer meer pixels op hetzelfde formaat voor veel scherpere beelden. Bij huidige brillen zijn door de korte afstand tot het oog vaak nog pixels te onderscheiden.

De bril van Apple zou zowel geschikt zijn voor virtual reality als voor augmented reality, waarbij virtuele beelden over beelden van de echte wereld worden geplaatst.

De bril zou draadloos verbonden zijn met een krachtige externe computer en zo hoogwaardige beelden kunnen tonen. De computer zou via draadloze standaard WiGig verbinding maken met de bril. Via WiGig kan over korte afstand op zeer hoge snelheid data worden verzonden.

Eigen krachtige chips

Apple zou zelf chips ontwikkelen voor de draadloze computer, die krachtiger zou worden dan huidige processoren. In de huidige staat zou het systeem eruit zien als een traditionele pc, maar het apparaat zou geen Mac worden, maar specifiek worden ontworpen om de bril aan te sturen.

Veel huidige hoogwaardige VR-brillen zoals de HTC Vive en Oculus Rift worden aangestuurd door krachtige traditionele pc's, verbonden met snoer of draadloze verbinding. Met draadloze sensoren kan de positie van die huidige brillen worden bepaald.

De bril van Apple zou ook de locatie van de gebruiker in de ruimte kunnen bepalen, maar zou geen externe sensoren nodig hebben. De bril zou echter nog in het beginstadium van zijn ontwikkeling zijn, en op zijn vroegst pas in 2020 op de markt verschijnen. Ook kan Apple zijn plannen nog wijzigen of het project schrappen.

Cook positief

Er gaan al langer geruchten dat Apple aan een eigen AR-bril werkt. Apple-CEO Tim Cook is erg positief over de technologie, en noemde AR vorig jaar net zo'n 'groot idee' als smartphones. In oktober kreeg iOS 11 ondersteuning voor augmented reality.

Eind vorig jaar zei Cook in een interview dat de technologie voor een goede AR-bril momenteel nog niet bestaat. Apple nam vorig jaar maker van augmentedrealitybrillen Vrvana over, en kocht eerder ook al een bedrijf dat oogbewegingen meet.