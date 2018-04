Snapchat brengt waterdichte Spectacles-bril op de markt

Snapchat kondigde de bril donderdag aan. De wearable krijgt een dunner montuur en wordt duurder. Hij gaat 175 euro kosten, de eerste versie werd voor 150 euro verkocht.

De nieuwe Spectacles krijgt nieuwe en minder felle kleuren en zijn volgens TechCrunch ook op sterkte te koop. De bril kan naast hd-video's ook foto's maken.

Een nieuwe ring rond de camera geeft aan dat er een opname gemaakt wordt. Daarnaast moet de bril beelden sneller synchroniseren met de telefoon en wordt hij geleverd in een kleiner oplaaddoosje.

Spectacles

De eerste Spectacles verschenen in september 2016. In totaal zijn de brillen zo'n 220.000 keer verkocht. Aanvankelijk waren de wearables schaars en alleen te koop via speciale automaten in de Verenigde Staten. Dat zorgde ervoor dat ze voor flink meer geld werden doorverkocht op online marktplaatsen.

De nieuwe bril is in Nederland vanaf 3 mei te koop via de website van Snap.