Nintendo verkoopt 17,8 miljoen exemplaren van Switch-console

Dat maakt Nintendo donderdag bekend in de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Het Japanse bedrijf verkocht in de afgelopen drie maanden bijna drie miljoen exemplaren van de Switch. In totaal zijn er 17,79 miljoen verkocht sinds de Switch in maart 2017 op de markt verscheen.

Het meest verkochte spel voor de Switch is Super Mario Odyssey. Daarvan gingen in totaal 10,4 miljoen exemplaren over de toonbank. Het spel verscheen een halfjaar geleden op 27 oktober.

Mario Kart 8 Deluxe volgt met 9,2 miljoen verkochte exemplaren en van The Legend of Zelda: Breath of the Wild zijn inmiddels 8,5 miljoen stuks verkocht.

Winst

Nintendo boekte het afgelopen jaar een winst van 178 miljard yen, omgerekend 1,3 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 505 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet steeg met 116 procent naar omgerekend 7,9 miljard euro.

Nintendo maakte verder bekend dat CEO Tatsumi Kimishima aftreedt. Hij wordt vervangen door Shuntaro Furukawa. Kimishima kwam in 2015 aan de leiding bij Nintendo, nadat president Satoru Iwata overleed.

Ook de Europese topman Satoru Shibata treedt af, hij krijgt een nieuwe positie in Japan. Wie zijn vervanger wordt, is nog onbekend.