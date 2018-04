'Slimme speakers Facebook uitgesteld tot oktober'

Dat laten bronnen weten aan het Taiwanese Digitimes.

De slimme speakers zouden aanvankelijk in mei worden onthuld en in juni of juli op de markt komen. Maar de lancering is uitgesteld. De speakers worden volgens de nieuwe plannen in juni op grote schaal geproduceerd en komen uit in oktober.

Het aantal bestellingen door Facebook bij fabrikanten zou 20 procent lager liggen dan voorheen was gepland. De bestellingen voor 2019 zijn volgens bronnen ongewijzigd.

Het plan om de speakers in mei te tonen, werd veranderd omdat Facebook verwikkeld raakte in een datamisbruikschandaal. Daarbij kwamen gegevens van 87 miljoen gebruikers op straat te liggen. Oprichter Mark Zuckerberg verscheen in die zaak voor het Amerikaanse Congres om uitleg te bieden over privacyverzameling van het bedrijf.

Twee speakers

Facebook wil volgens geruchten twee slimme luidsprekers uitbrengen, die worden gemaakt door het bedrijf Pegatron. De speakers krijgen een 15-inch beeldscherm van LG Display. Eén van de speakers krijgt een verstelbaar scherm en is daarom duurder, al is niet bekend wat de prijzen zullen zijn.

Eind maart bleek al dat Facebook de onthulling van de speaker wilde uitstellen vanwege het dataschandaal. Bloomberg schreef toen dat Facebook er tijdens tests met mogelijke gebruikers achter zou zijn gekomen dat mensen zich niet comfortabel voelen met een fysiek Facebook-product in huis. Dat had eveneens met het verzamelen van persoonlijke data te maken.