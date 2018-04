Apple vervangt opzwellende MacBook Pro-accu's

Het gaat om 13-inch MacBook Pro-modellen zonder Touch Bar. Getroffen toestellen werden in de periode tussen oktober 2016 en oktober 2017 geproduceerd.

Apple is een wereldwijd programma gestart waarbij getroffen modellen gratis gerepareerd kunnen worden. Het is niet duidelijk hoe veel MacBook Pro's er daadwerkelijk last hebben van het defect.

De ingebouwde accu kan door het euvel opzwellen, maar er is volgens Apple geen veiligheidsprobleem. Op een speciale pagina van het bedrijf kunnen gebruikers bekijken of hun MacBook Pro in aanmerking komt voor een nieuwe accu door het serienummer in te vullen.

Klanten met een kapotte accu kunnen terecht bij Apple of bij een winkel die door Apple is geautoriseerd. Als de reparatie van de accu in zulke gevallen wordt bemoeilijkt door andere beschadigingen, moet de eigenaar dat eerst laten repareren. Het vervangingsprogramma blijft tot vijf jaar na aankoop van de MacBook Pro geldig.