Google maakt telefoons draadloos geschikt voor Android Auto

De optie is alleen mogelijk voor de Nexus 5X, Nexus 6P en de Pixel-smartphones van Google. De telefoons moeten bovendien minimaal draaien op het besturingssysteem Android 8.

Andere telefoons die gekoppeld kunnen worden aan Android Auto, moeten vooralsnog gebruik blijven maken van een usb-kabel.

Met Android Auto kunnen gebruikers apps bedienen via het infotainmentdisplay in hun auto. Onder meer chatapps Telegram en WhatsApp, navigatie-apps Waze en Google Maps en bepaalde podcast- en muziekapps zijn voor het systeem beschikbaar.

Android Auto is niet officieel gelanceerd in Nederland. CarPlay, het infotainmentsysteem van Android-concurrent Apple, is wel in Nederland beschikbaar. Dit systeem was met iPhones al draadloos te gebruiken.