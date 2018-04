Elon Musk: Overmatig gebruik van robots bij Tesla was een fout

Het bedrijf heeft te veel vertrouwd op robotisering om fabrieken te automatiseren, aldus CEO Elon Musk op Twitter. "Dat was mijn fout. Ik heb mensen als personeel onderschat."

Tesla probeerde veel personeel in fabrieken te vervangen met geautomatiseerde robots, in de hoop om zo het productieproces te versoepelen. Dat is volgens Musk echter niet verlopen zoals gehoopt.

De fabrieken van Tesla slagen er ook niet in om wekelijks 2.500 exemplaren van de Tesla Model 3 te fabriceren. Het is onduidelijk of Tesla dit gaat oplossen door meer personeel aan te nemen.