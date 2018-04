Waymo vraagt toestemming om zelfrijdende auto zonder bestuurder te testen

Dat bevestigt het bedrijf aan The San Francisco Chronicle.

Zelfrijdende auto's rijden al rond in de staat Californië, maar hebben tot nu toe in vrijwel alle gevallen een bestuurder achter het stuur die kan ingrijpen als het misgaat.

Volgens een bron van The San Francisco Chronicle wil Waymo zijn tests beginnen in de buurt van zijn hoofdkwartier in Mountain View. Later wil het bedrijf zijn testterrein uitbreiden naar andere delen rond de Baai van San Francisco. De krant schrijft verder dat het Google-zusterbedrijf de testgebieden eerst grondig in kaart brengt.

Waymo is de tweede partij die de staat Californië formeel vraagt om zelfrijdende auto's zonder bestuurder de weg op te sturen. Bedrijven mogen sinds april daarvoor een aanvraag indienen. Welk bedrijf als eerste een aanvraag indiende, heeft de vervoersautoriteit niet bekendgemaakt. Wel heeft de autoriteit de aanvraag van het betreffende bedrijf afgewezen.

Waymo voert in de staat Arizona sinds oktober 2017 al tests uit met zelfrijdende auto's zonder bestuurder. In die staat vond in maart met een zelfrijdende Uber een dodelijk ongeval met een overstekende vrouw plaats. In die auto zat wel een mens achter het stuur.

