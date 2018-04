'Apple overweegt goedkopere versie van slimme speaker HomePod'

Dat zegt analist Ming-Chi Kuo van KGI Securities, meldt MacRumors.

De goedkopere variant zou de verkoopcijfers van Apples slimme speaker op moeten krikken. Toch vermoedt de analist dat het product, als Apple het daadwerkelijk maakt, daar niet heel succesvol in zal zijn.

De HomePod zou nog niet zo goed verkopen als Apple had verwacht. Onder meer de hoge prijs van het apparaat in vergelijking met zijn concurrenten zou daar de oorzaak van zijn. Analist Kuo sluit zich daarbij aan. Hij denkt dat Apple in het boekjaar 2018 maximaal 2,5 miljoen apparaten zou verkopen.

Naast de prijs zou ook het ontwerp en de kwaliteit van de slimme assistent Siri een rol spelen. "Siri is geen onmisbare functie, en Apple is er niet in geslaagd om koploper te worden op het gebied van slimme stemassistenten."

De HomePod is tot nu toe alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het bedrijf brengt de speaker dit voorjaar ook uit in Duitsland en Frankrijk. Wanneer de speaker naar Nederland komt, is niet bekend.