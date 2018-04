'Android Auto en Apple Carplay worden belangrijker bij aanschaf nieuwe auto'

Dat blijkt uit onderzoek van Strategy Analytics over het gebruik van dit soort systemen in de auto. Apple CarPlay en Android Auto zijn manieren om smartphonefuncties in de auto te gebruiken.

Voor het onderzoek werden honderd CarPlay-gebruikers en honderd Android Auto-gebruikers bevraagd, om een beeld te krijgen van hun bevindingen.

Tevreden

Van alle mensen was 85 procent van de mensen tevreden of zeer tevreden over het systeem. Eén op de vier ondervraagden zegt een auto niet te overwegen als er geen optie is om een smartphone te verbinden.

Derek Viita, één van de onderzoekers, zegt dat infotainment meestal laag op het prioriteitenlijstje staat van mensen die een auto kopen. "Het lijkt er op dat het koppelen van een smartphone daar verandering in brengt."

Met platforms zoals CarPlay en Android Auto kunnen smartphones gekoppeld worden aan de auto. Het systeem in de auto wordt dan overgenomen en toont een aantal apps en diensten van de telefoon, zoals muziek en navigatie. Gebruikers kunnen via spraakbediening bijvoorbeeld smsjes beantwoorden en berichten laten voorlezen.