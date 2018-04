'Slimme speaker van Apple verkoopt nog niet zoals verwacht'

Dat schrijft het doorgaans goed ingelichte Bloomberg op basis van een anonieme bron.

Uit het bericht blijkt dat Apple zijn verwachtingen voor de verkopen heeft bijgesteld naar beneden, al zijn precieze aantallen niet bekend. Apple zou bij Inventec, het Taiwanese bedrijf dat de slimme luidspreker maakt, minder bestellingen hebben geplaatst.

De HomePod is sinds begin februari te koop in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Na verschijning was één op de tien slimme speakers die werden verkocht een HomePod. Dat aantal daalde na een paar weken naar vier procent van de verkopen in het segment van slimme speakers.

Amazon heeft met zijn Echo-speakers 73 procent van de markt in handen, blijkt uit onderzoek van Slice Intelligence. Google Home zou volgen met 14 procent.

Redenen

De tegenvallende verkopen kunnen volgens Bloomberg verschillende oorzaken hebben. Aanvankelijk zou de HomePod in december uitkomen, maar het product werd vertraagd. Daardoor miste Apple de verkoopperiode tijdens de feestdagen.

Ook de prijs zou voor problemen hebben gezorgd. De HomePod kost 349 dollar en is daarmee duurder dan alternatieven van Google en Amazon. Verder werkt de HomePod niet met andere muziekdiensten samen dan Apple Music.

Apple heeft daarnaast functies beloofd die nu nog niet ondersteund worden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet twee speakers koppelen voor een stereo-opstelling. AirPlay 2, waarmee muziek in verschillende kamers kan worden bediend, wordt eveneens pas later dit jaar toegevoegd.

Voorspelling

In februari voorspelde de bekende analist Gene Munster van Loup Ventures dat de HomePod-verkopen later dit jaar waarschijnlijk weer aantrekken. Volgens hem verkoopt Apple zo'n 7 miljoen HomePods in 2018. Het is nog niet bekend wanneer de speakers in Nederland op de markt komen.