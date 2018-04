'Spotify gaat muziekspeler voor in auto aankondigen'

Dat blijkt uit een advertentie die het bedrijf in februari per ongeluk liet zien aan een paar gebruikers, aldus The Verge.

De kleine muziekspeler zou aan het ventilatierooster op het dashboard bevestigd kunnen worden. Op een scherm is te zien wat er op dat moment wordt afgespeeld.

Daarnaast zou het apparaat mogelijk ondersteuning hebben voor stemassistent Alexa, waardoor een gebruiker simpele vragen kan stellen.

Abonnement

In de te vroeg getoonde advertentie werd het apparaatje in combinatie met een Spotify-abonnement verkocht. Er zou een abonnement van tussen de 13 en 15 euro per maand voor één jaar genomen moeten worden.

Spotify kondigde eerder op vrijdag een evenement aan waarop "iets nieuws zal worden aangekondigd". Het bedrijf heeft nog niet gezegd wat dit precies zal zijn.