Arizona weert zelfrijdende auto's van Uber na dodelijk ongeval

Dat meldt The Wall Street Journal.

De beslissing volgt nadat een zelfrijdende auto van Uber betrokken raakte bij een ongeval, waarbij een 49-jarige vrouw om het leven kwam.

In een brief aan Uber licht de gouverneur zijn beslissing toe. "Het verbeteren van de openbare veiligheid heeft altijd de nadruk gehad in Arizona's benadering rondom zelfrijdende auto's", schrijft hij.

"Ik verwacht dat de openbare veiligheid ook de topprioriteit is voor iedereen die in de staat Arizona met de technologie werkt. Het incident dat plaatsvond op 18 maart heeft op alle vlakken verzuimd om aan deze verwachting te voldoen."

Uber nam na het ongeval zelf al de beslissing om de tests in Arizona en andere staten te staken. Het is onduidelijk of het bedrijf in Arizona zijn tests in de toekomst zonder verdere toestemming kan hervatten.

Wetten

De lokale politie in de staat onderzoekt of er met het ongeval wetten of regels zijn overtreden. Volgens wetgevers in Arizona hoeven de tests niet verder gereguleerd te worden.

Arizona is in vergelijking met andere staten vrij open in het toelaten van zelfrijdende auto's. Eind 2016 verplaatste Uber de auto's die het in Californië voor zijn tests wilde gebruiken naar Arizona, nadat het in San Francisco door toezichthoduers op de vingers was getikt.

De gouverneur die het bedrijf nu verbiedt om met de auto's de weg op te gaan, verwelkomde Uber destijds in zijn staat. "Californië wil jullie misschien niet hebben, maar wij wel", verklaarde hij.