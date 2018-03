Politie geeft beelden vrij van dodelijk ongeval met zelfrijdende Uber

De beelden zijn door de politie in Arizona op Twitter vrijgegeven.

Op de video zijn de momenten net voor het ongeval te zien. Zo toont de camera van de auto beelden van het slachtoffer dat oversteekt. De zelfrijdende auto van Uber remt niet af.

Op beelden aan de binnenkant van de auto is te zien dat de chauffeur enkele seconden is afgeleid. In zelfrijdende auto's op de openbare weg is een menselijke chauffeur aanwezig om te kunnen ingrijpen.

Wat er precies verkeerd ging tijdens het incident, is nog niet bekend. Zo is onduidelijk waarom de auto niet uit zichzelf remde, terwijl het slachtoffer binnen de detectieruimte kwam van de sensoren van de auto.

Uber zegt in een reactie aan TechCrunch mee te leven met de familie van het slachtoffer. "We verlenen volledige samenwerking aan de autoriteiten in hun onderzoek."

Dodelijk ongeluk

Het ongeluk vond plaats op 19 maart. Sindsdien heeft Uber al zijn zelfrijdende auto's van de weg gehaald. Het is de eerste keer dat een autonoom rijdende wagen resulteerde een fataal ongeluk.

In een eerder afgegeven statement stelde de politie in Arizona dat de schuld van het incident niet bij Uber lag, omdat het slachtoffer vanuit de schaduw ineens de weg op liep. Na een analyse van de videobeelden werd gesteld dat een botsing "moeilijk te voorkomen zou zijn, voor zowel een zelfrijdende auto als een menselijke bestuurder."