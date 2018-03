HTC maakt zelfstandige VR-bril Vive Focus dit jaar wereldwijd beschikbaar

Dat kondigde het bedrijf woensdag aan op zijn blog. Wanneer de Vive Focus precies beschikbaar wordt, maakte het bedrijf niet bekend.

HTC onthulde zijn Vive Focus in november 2017. De virtualrealitybril werkt zelfstandig: dragers van de headset zitten niet aan een kabel vast, wat bij de gewone HTC Vive wel het geval is.

De Vive Focus is nu al in China te koop voor 4000 yuan (ongeveer 515 euro). Het apparaat heeft een amoled-scherm met een resolutie van 2880 bij 1600 pixels, een Snapdragon 835-processor en een kijkhoek van 110 graden.

Hoe duur de Vive Focus buiten China wordt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of het apparaat bij de internationale lancering ook in Nederland beschikbaar wordt.

Concurrent Oculus, onderdeel van Facebook, lanceert zijn zelfstandige VR-bril Oculus Go naar verluidt in mei. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat de bril in 2018 beschikbaar zou worden.