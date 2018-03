Uber stopt tests met zelfrijdende auto na dodelijk ongeval

Dat schrijft Bloomberg op basis van een verklaring van het taxibedrijf.

Volgens The New York Times heeft een zelfrijdende auto van Uber in Arizona een vrouw aangereden, waarna zij overleed. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een voetganger bij een fataal ongeluk met een zelfrijdende auto betrokken is geraakt. De vrouw stak de straat over met haar fiets aan de hand.

De Uber-auto reed zelfstandig, maar had een mens achter het stuur toen het ongeval plaatsvond. Volgens de lokale politie stak de vrouw de straat over toen de zelfrijdende auto haar aanreed. Het ongeluk zou zondagnacht plaatselijke tijd hebben plaatsgevonden.

Uber test zijn zelfrijdende auto's normaal gesproken in San Francisco, Phoenix, Pittsburgh en Toronto.

Onderzoek

Een woordvoerder van de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB zegt tegen Bloomberg dat de organisatie het ongeval gaat onderzoeken. Het orgaan deed eerder onderzoek naar ongelukken waar de zelfrijdende functie van Tesla bij betrokken was.

De NTSB kan aanbevelingen doen om de veiligheid van (zelfrijdende) auto's te verbeteren. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kan daadwerkelijk een boete opleggen of nieuwe eisen afdwingen als automakers niet aan de veiligheidseisen voldoen.