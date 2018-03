Waymo wil diverse modellen zelfrijdende auto's voor specifieke ritjes inzetten

"Als je van het vliegveld wordt opgehaald door een Waymo-auto, zal het bijvoorbeeld een eenpersoonsauto zijn met ruimte voor twee grote koffers", vertelt John Krafcik, CEO van Waymo, in een vraaggesprek op de conferentie SXSW.

Andere specifieke voorbeelden noemde Krafcik niet, maar hij zegt zeker te weten dat er in de toekomst "veel verschillende modellen" zijn voor diverse specifieke situaties.

Wanneer de verschillende soorten auto's precies op de markt komen en in welke gebieden, wilde Krafcik niet zeggen. Wel zei hij dat de situatie met unieke modellen voor specifieke ritten zeker in 2028 gerealiseerd moet zijn.

Waymo gaat de auto's niet aan consumenten verkopen, maar stelt ze beschikbaar als dienst. Deze dienst zou vergelijkbaar kunnen zijn met hoe Lyft en Uber nu werken, maar dan zonder chauffeur.

Weersomstandigheden

Momenteel test Waymo zelfrijdende minivans van Fiat Chrysler in Phoenix. Inwoners van de regio kunnen in een testprogramma een rit boeken om met de zelfrijdende auto te rijden. Waymo rijdt in andere gebieden al langer rond met een kleiner speciaal ontworpen model.

De komende tijd breidt Waymo zijn tests uit naar andere Amerikaanse steden. "Dat zullen in eerste instantie vooral steden vergelijkbaar met Phoenix zijn, met rustig weer en lege wegen", legt de CEO van het bedrijf uit.

Er vindt momenteel wel een kleinschalige test plaats in Michigan om te kijken hoe de auto's reageren op sneeuw. Maar een structurelere uitbreiding naar het noordoosten van de Verenigde Staten, waar de weersomstandigheden minder gunstig zijn, zal nog even op zich laten wachten.

Amsterdam

De directeur van Waymo maakte op SXSW duidelijk dat er eerst alleen wordt uitgebreid in de VS. Toch belooft Krafcik dat ook Europese steden aan de beurt komen en dat de auto's uiteindelijk ook in steden als Amsterdam kunnen rijden, met veel verkeer en smalle straten.

"We hebben wel wat ervaring met die situatie opgedaan in San Francisco. Niet echt met heel oude steden en hun infrastructuur, maar dat komt ook goed. We komen naar Europa, echt."