Toshiba presenteert slimme bril met Windows-ondersteuning

Dat schrijft Toshiba.

Het Japanse bedrijf richt zich niet op consumenten, maar op de zakelijke markt. De AR-bril is een wearable die over een normale bril of aan een bouwvakkershelm gedragen kan worden. Hij is verbonden aan een kleine computer met Windows 10, die in een broekzak past.

Via een display toont het apparaat meer informatie in het gezichtsveld van de drager. Zij kunnen dan bijvoorbeeld documenten bekijken, een videochat starten of foto's versturen, ook als ze geen handen vrij hebben.

Sensoren

De bril is te bedienen via stemcommando's en veegbewegingen. Er zit een afstandsmeter op, net als een lichtsensor en een led-lamp. Ook is de bril voorzien van gps, een kompas, een camera en een speaker. Het display toont beelden in 640 bij 360 pixels.

De accu van het apparaat gaat zo'n 6,5 uur mee. De Toshiba dynaEdge met slimme werkbril is vanaf het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar. Toshiba verkoopt de bril voor 1.899 dollar per stuk.