Algoritme voor zelfrijdende auto's herkent 'verstopte' objecten

Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van Stanford-wetenschappers op Nature.

De nieuwe techniek wordt 'non-line-of-sight imaging' (NLOS) genoemd. Hierbij worden lasers op de omgeving geschenen. Op basis van weerkaatsingen van het licht kan voor zelfrijdende auto's inzichtelijk worden gemaakt hoe de omgeving er uit ziet.

Onderbrekingen van het licht of veranderende patronen kunnen erop wijzen dat er objecten in de omgeving zijn die bestuurders niet hadden kunnen zien.

De lasersystemen die ontwikkelaars gebruiken, zijn van nauwkeuriger kwaliteit dan al gebruikte systemen (Lidar) op zelfrijdende auto's. De scans kunnen echter vrij langzaam zijn: van twee minuten tot een uur. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld belichting en de reflectie van een verstopt object.

Verbetering

Het algoritme is volgens onderzoekers al wel klaar voor Lidar-systemen in zelfrijdende auto's. "De vraag is of de huidige hardware in zulke systemen deze vorm van beeldbewerking al ondersteunen", zegt Matthew O'Toole van Stanford.

De makers zeggen dat er nog enkele stappen gezet moeten worden om helemaal geschikt te zijn om op de openbare weg te gebruiken. Zo moet het systeem beter werken in daglicht en met objecten in beweging, zoals een stuiterende bal of een rennend kind.