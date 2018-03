'Apple komt in 2018 met ruisonderdrukkende hoofdtelefoon'

Dat schrijft nieuwsconcern Bloomberg op basis van mensen die bekend zijn met de ontwikkeling van het product.

Net zoals de AirPods overweegt Apple de koptelefoon ook draadloos te laten werken.

Apple zou de hoofdtelefoon nog in 2018 willen uitbrengen. De verschijningsdatum kan echter worden uitgesteld, omdat het bedrijf te maken heeft met tegenslagen in de ontwikkeling. Het bedrijf kan het ontwerp van de hoofdtelefoon nog omgooien of het project zelfs helemaal schrappen.

Apple wilde de plannen voor een eigen koptelefoon tegen Bloomberg ​niet bevestigen.

Beats by Dre

Apple verkoopt naast zijn oordopjes ook de hoofdtelefoons van Beats by Dre. Het techbedrijf nam dit bedrijf in 2014 samen met de muziekdienst Beats Music over. In 2015 lanceerde het bedrijf zijn eigen streamingsdienst, Apple Music.

Met de introductie van een eigen hoofdtelefoon gaat Apple mogelijk ook concurreren met zijn eigen Beats-producten. Volgens Bloomberg is het aannemelijk dat het bedrijf zijn Beats vanwege de naamsbekendheid onder dezelfde merknaam blijft verkopen.

