'Apple komt met goedkopere MacBook Air'

Volgens de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo komt Apple in het tweede kwartaal met een MacBook Air met "een lager prijskaartje". Dat meldt 9to5Mac.

Kuo stelt dat Apple met de goedkopere 13 inch MacBook Air het aantal verscheepte MacBooks dit jaar met 10 tot 15 procent wil verhogen. De MacBook Air is nu ook al de goedkoopste MacBook, en is in Nederland verkrijgbaar vanaf 1097 euro.

Weinig updates

De MacBook Air heeft de afgelopen jaren nauwelijks updates gekregen. Zo is het huidige model de enige MacBook zonder een zogenoemd retina-scherm, een scherm met extra hoge resolutie.

De MacBook Air kreeg afgelopen zomer na lange tijd weer een kleine update, in de vorm van een nieuwe Intel-processor. De vormgeving van de MacBook Air is echter al sinds 2010 onveranderd.

Het is onbekend of Apple enkel de prijs van de huidige MacBook Air verlaagt, of met een nieuw product voor een lagere prijs komt.