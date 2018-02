Zelfrijdende auto's in Californië zonder chauffeur de weg op

De autoriteit voertuigen van Californië heeft vijftig bedrijven een licentie gegeven om zelfrijdende auto's in de staat te gaan testen, meldt The New York Times.

Volgens de nieuwe regels hoeft er geen chauffeur meer in de auto aanwezig te zijn, maar moeten voertuigen wel vanaf een afstand door mensen bestuurd kunnen worden. Ook moet er met andere weggebruikers en wetshandhavers worden gecommuniceerd als er iets fout gaat.

Langer testen

Door de wijziging kunnen zelfrijdende auto's een nieuw stadium van tests ingaan, waarbij bijvoorbeeld meer dan 24 uur één stuk gereden kan worden zonder chauffeur. Ook zouden testauto's zonder mensen er in de psychologische barrière bij het publiek moeten verlagen.

"Dit is een grote stap voorwaarts voor autonome technologie in Californië", zegt Jean Shiomoto, directeur van de DMV Californië, de autoriteit voor het wegverkeer. "Veiligheid is onze hoogste prioriteit en we zijn nu klaar om samen te werken met fabrikanten om volledig zelfrijdende auto's in Californië te testen."

Google-zusterbedrijf Waymo test al volledig zelfrijdende auto's in de staat Arizona, maar had haarvoor wel speciale toestemming van de staat nodig. Uber test in Arizona ook zelfrijdende auto's, maar gebruikt nog wel menselijke veiligheidschauffeurs.

Onlangs werd bekend dat Waymo van alle zelfrijdende auto's de minste menselijke ingrepen nodig had. De auto's van Waymo reden gemiddeld ruim 9.005 kilometer volledig zelfrijdend, zonder dat daarbij de besturing tijdelijk weer aan de menselijke chauffeur werd gegeven. General Motors volgt op de tweede plek, met gemiddeld ruim 1.953 kilometer.