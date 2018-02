Apple's Homepod-speaker laat witte kringen achter op houten meubels

Dat heeft Apple woensdag bevestigd tegenover The Wirecutter, een uitgave van de krant The New York Times.

In een ondersteuningsartikel zegt Apple dat het "niet ongebruikelijk is voor een speaker met een vibratiedempende siliconen basis om milde afdrukken achter te laten als het op houten oppervlakken wordt geplaatst".

"Deze markeringen kunnen veroorzaakt worden doordat olieën zich verspreiden tussen de siliconen basis en het tafeloppervlak", aldus het bedrijf.

Schoonmaken

Volgens Apple kunnen de kringen verdwijnen als de speaker een paar dagen van zijn plek gehaald is. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om het oppervlak schoon te maken met de door de fabrikant van het meubelstuk aangeraden methode.

Het is niet duidelijk of de ringen alleen aan het begin ontstaan of na een aantal maanden nog steeds verschijnen. De Homepod verscheen op 9 februari in de Verenigde Staten en moet in de lente in andere landen op de markt komen. Daardoor hebben gebruikers hem nog niet lang op een meubel kunnen laten staan.

De Homepod is in de Verenigde Staten te koop voor 349 dollar. De euro-prijs is nog niet bekendgemaakt.