'Amazon maakt chip met kunstmatige intelligentie voor slimme speaker'

Dat schrijft The Information maandag op basis van een anonieme ingewijde.

De chip zou geschikt zijn voor de Echo-speaker van Amazon en andere apparaten die met assistent Alexa werken. Met de chip kunnen dit soort apparaten sneller reageren op spraakcommando's. Er wordt dan meer data verwerkt in de speaker zelf dan via de cloud. Dat laatste zorgt voor enige vertraging in het gebruik van slimme luidsprekers.

Amazon heeft niet op de berichtgeving gereageerd. Andere bedrijven met slimme speakers, zoals Google en Apple, maken eveneens eigen chips met kunstmatige intelligentie.

De afgelopen jaren zou aan de AI-chip zijn gewerkt. In 2015 investeerde Amazon al in chips, door fabrikant Annapurna Labs over te nemen. Volgens The Information heeft Amazon inmiddels bijna 450 mensen in dienst met een expertise op het gebied van chips.