Aantal verscheepte tablets daalt voor dertiende kwartaal op rij

Dat meldt marktanalist IDC.

Het aantal verscheepte tablets lag in het laatste kwartaal van 2017 op 49,6 miljoen exemplaren. Dat waren er in dezelfde periode in 2016 nog 53,8 miljoen. Daarmee is het aantal verscheepte tablets wereldwijd met 7,9 procent gedaald.

Apple behoudt zijn toppositie op de tabletmarkt. Het bedrijf verscheepte 13,2 miljoen exemplaren en heeft daarmee 26,6 procent van de markt in handen. Amazon behaalt voor het eerst de tweede plek met 7,7 miljoen verscheepte tablets. Daarmee heeft het bedrijf Samsung ingehaald, dat 7 miljoen exemplaren verscheepte.

In de top vijf staan verder Huawei en Lenovo. Zij verscheepten het afgelopen kwartaal respectievelijk 3,5 miljoen en 3,1 miljoen tablets, goed voor 7,1 en 6,2 procent van de markt. In totaal had de top vijf een marktaandeel van 69,6 procent, vergeleken met 61,3 procent eind 2016.

2-in-1

IDC stelt dat er nog steeds een toenemende groei te zien is in het aantal afneembare tablets, die aan een toetsenbord geklikt kunnen worden om als een laptop te gebruiken. "Het succes van deze categorie hangt af van de pc-makers om hieraan mee te doen", zegt een analist van IDC. "En de bereidheid van consumenten om ze meer te gaan gebruiken."