Intel werkt aan slimme bril die beeld op netvlies reflecteert

Dat meldt The Verge op basis van een presentatie van de bril die het bedrijf eind vorig jaar kreeg.

Het prototype van de bril heet Vaunt en maakt gebruik van een zwakke laser en een zogeheten holografische projector, die het gecreëerde beeld direct op het netvlies van gebruikers projecteert.

Zij kunnen dit beeld zien door in de rechter onderkant van hun gezichtsveld te kijken, meldt The Verge. De bril ziet eruit als een regulier model en zou in zijn huidige vorm minder dan vijftig gram wegen. De bril moet naar verluidt achttien uur werken op één acculading.

Geen camera

Het geprojecteerde beeld zou volgens Intel altijd scherp zijn, maar is alleen zichtbaar zijn als gebruikers er bewust hun blik op aanpassen. De bril bevat geen camera en is vooralsnog niet uitgerust met een microfoon.

Intel zou nog niet hebben besloten hoe de bril precies aangestuurd moet worden. Mogelijk krijgt een volgend prototype wel een microfoon, zodat de bril werkt met slimme assistenten, of wordt er gebruikgemaakt van hoofdbewegingen.

Voor de slimme functionaliteiten staat de Vaunt in verbinding met de smartphone van gebruikers. Bij het prototype dat The Verge gepresenteerd kreeg, werd een lijst met notificaties in de ooghoek van de brildrager getoond.

Verkoop

De Vaunt zou in de loop van dit jaar beschikbaar moeten komen voor ontwikkelaars, zodat zij applicaties voor het apparaat kunnen maken.

Volgens een eerder gerucht van Bloomberg zou Intel in gesprek zijn met derde partijen over een gedeeltelijke verkoop van zijn divisie die slimme brillen ontwikkelt. Het zou daarbij gaan om een meerderheidsbelang waarbij de productie en verkoop van de bril uit handen wordt gegeven.