'Zelfrijdende auto's Waymo vereisten minste menselijk ingrijpen in 2017'

Dat blijkt uit een publicatie van de California Department of Motor Vehicles, waarin alle rapportages door bedrijven die in de staat zelfrijdende auto's testen of willen testen zijn opgenomen.

De auto's van Waymo reden gemiddeld ruim 9.005 kilometer volledig zelfrijdend, zonder dat daarbij de besturing tijdelijk weer aan de menselijke chauffeur werd gegeven. General Motors volgt op de tweede plek, met gemiddeld ruim 1.953 kilometer.

Totaalaantal kilometers

In totaal maakten de zelfrijdende auto's van Waymo afgelopen jaar 567.364 kilometers in de staat Californië. De zelfrijdende auto's van zowel Waymo als andere auto- en techbedrijven zijn ook in andere staten actief, maar de meeste kilometers worden afgelegd in Californië.

General Motors maakte in de staat ruim 205.216 kilometer in 2017, waarbij in totaal 105 keer in moest worden gegrepen door een menselijke bestuurder. Bij Waymo kwam dit aantal uit op 63.

Ongelukken

Een vereiste ingreep door de menselijke bestuurder betekent niet automatisch dat de zelfrijdende auto anders een ongeluk zou veroorzaken. De zelfrijdende systemen schakelen in bepaalde weers- of verkeeromstandigheden automatisch uit.

General Motors werd onlangs wel aangeklaagd omdat een van zijn zelfrijdende auto's een ongeluk met een motorrijder zou hebben veroorzaakt. Het bedrijft stelt echter dat de schuld van het ongeluk bij die persoon ligt.

Concurrentie

Volgens de publicatie liggen zowel Waymo als General Motors aanzienlijk voor op concurrerende bedrijven.

Op de derde plek staat Nissan met gemiddeld ongeveer één menselijke ingreep per 334 kilometer. Bij Baidu, Nvidia en Mercedes was dit respectievelijk bijna 66 kilometer, ruim 6 kilometer en 1,6 kilometer.

De zelfrijdende auto's van Ford, Honda, BMW, Volkswagen en Tesla legden afgelopen jaar geen kilometers af in Californië.