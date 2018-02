Uber start test met deelfietsdienst in de VS

Dat schrijft TechCrunch.

Uber is hiervoor een samenwerking aangegaan met Jump, een startup die als eerste en enige partij toestemming heeft voor het uitgeven van deelfietsen in de Amerikaanse stad.

Jump heeft 250 elektrische fietsen in San Francisco, die ook via Uber te bestellen zijn. Die dienst heet Uber Bike. Het is wezenlijk anders dan de al bestaande UberBike in Amsterdam, waarbij een chauffeur gebruikers met een fietsenrek komt ophalen.

In de Amerikaanse variant kunnen mensen in de app op een kaart zien welke fietsen er in de buurt staan en die vervolgens ophalen.

Deelfiets

Het is de eerste keer dat Uber met deelfietsen werkt. Volgens een woordvoerder is Uber Bike een manier om "reizen goedkoper en toegankelijker te maken voor mensen".

Details over de samenwerking van Uber en Jump zijn niet bekendgemaakt. Ook onduidelijk is of Uber Bike later ook in andere steden beschikbaar komt met andere partijen.