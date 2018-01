Vlammenwerpers van Elon Musks tunnelbedrijf tienduizend keer verkocht

The Boring Company verkoopt sinds 27 januari een beperkt aantal vlammenwerpers voor 500 dollar per stuk. In de eerste uren werden duizend exemplaren verkocht, inmiddels is de grens van tienduizend overschreden.

Dat meldt Elon Musk, directeur van The Boring Company, op Twitter. In totaal worden er twintigduizend aangeboden.

Met The Boring Company wil Musk tunnels onder steden graven, waarin auto's op een plateau met bijna 210 kilometer per uur van A naar B vervoerd kunnen worden. Daarmee kunnen auto's files ontwijken.

Petten

The Boring Company verkocht eerder al petten om geld op te halen voor het bedrijf. Musk zei dat als er 50.000 van verkocht zouden worden, hij zou beginnen met de verkoop van vlammenwerpers. Dat bleek geen grap. Naast een vlammenwerper kunnen mensen ook brandblussers kopen voor 30 euro per stuk.

In verschillende filmpjes op Instagram is te zien hoe Elon Musk de vlammenwerper gebruikt. Volgens het Amerikaanse agentschap Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) zijn vlammenwerpers die vlammen korter dan drie meter uitstoten toegestaan. Daar lijkt The Boring Company zich aan te houden.