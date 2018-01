DJI kondigt kleinere versie drone Mavic aan

DJI presenteerde de Mavic Air dinsdag.

De nieuwe drone is net als de grotere Mavic Pro opvouwbaar. De rotor-armen zijn in te klappen waardoor de drone makkelijk is mee te nemen.

Zeer klein

Opgevouwen heeft de Mavic Air een kleinere voetafdruk dan de DJI Spark, een kleinere drone die niet opbouwbaar is. Ook is de Mavic Air met 430 gram 41 procent lichter dan de Mavic Pro.

De Mavic Air heeft een 3-assig gestabiliseerde camera die met 30 beeldjes per seconde in 4K-resolutie kan opnemen, en slow-motion beelden met 120 beeldjes per seconde in 1080p. Foto's zijn in 12 megapixel, ook kan de drone zelfstandig panoramafoto's van 32 megapixel maken.

Record vliegtijd

De Mavic Air kan 21 minuten in de lucht blijven op één batterijlading. De Mavic Pro houdt het 27 minuten vol, maar volgens DJI is een vliegtijd van 21 minuten een record voor een drone van dit formaat.

De Mavic Air heeft een topsnelheid van 68 kilometer per uur, en kan stabiel vliegen bij windsnelheden tot 36 kilometer per uur. De bijgeleverde afstandsbediening heeft een bereik tot 4 kilometer. De Mavic Pro heeft ongeveer dezelfde eigenschappen.

De drone heeft een intern opslaggeheugen van 8GB dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart. De drone kost in Nederland 849 euro, en wordt vanaf eind januari geleverd.