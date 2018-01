Apple brengt HomePod op 9 februari uit in VS en VK

Dat maakte het bedrijf dinsdagmiddag bekend.

De HomePod verschijnt eerst in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. In de lente is het apparaat ook te koop in Frankrijk en Duitsland. Een Nederlandse datum is niet bekend.

De slimme speaker van Apple werkt met spraakcommando's via assistent Siri. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld muziek via Apple Music aansturen, herinneringen instellen of het weerbericht opvragen. Daarnaast werkt de luidspreker samen met smarthome-apparaten in de HomeKit-serie. Zo zijn bijvoorbeeld lampen aan en uit te zetten.

Via spraakbediening kunnen gebruikers eveneens berichten naar anderen sturen door ze op te lezen.

De HomePod heeft aan de bovenkant een paneel dat reageert op aanrakingen. Daarmee zetten gebruikers de muziek bijvoorbeeld op pauze. De gadget werkt met wifi en bluetooth.

Geluid

Apple belooft met de HomePod een focus op hoogwaardige geluidskwaliteit. AirPlay 2 is niet direct beschikbaar. Via een gratis update die later dit jaar verschijnt, volgt de ondersteuning hiervoor. Dan pas is multi-room audio mogelijk en werken de speakers als paar.

De HomePod gaat 349 dollar kosten. Een europrijs is nog niet bekend.