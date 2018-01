'Verkoop Apple HomePod-speaker nabij'

Dat meldt MacRumors. De HomePod kan via de ingebouwde assistent Siri onder meer vragen beantwoorden, muziek afspelen en andere slimme apparaten besturen.

De goedkeuring kan betekenen dat de slimme speaker snel op de markt verschijnt. Zo werd de iPhone X op 4 oktober 2017 goedgekeurd voor de FCC, een maand voor de lancering.

Eerder deze week lieten ingewijden tegenover de Taipei Times weten dat leverancier Inventec al begonnen is met het verschepen van de HomePod vanuit hun fabriek naar Apple. Het bedrijf zou ongeveer een miljoen exemplaren van de slimme speaker naar Apple verstuurd hebben.

Vertraging

De HomePod moest in eerste instantie in december verschijnen, maar werd vertraagd. Volgens Apple was dat nodig, omdat er meer tijd nodig was voor de ontwikkeling van de slimme speaker. De HomePod zou nu "aan het begin van 2018" in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië op de markt moeten komen.

Wanneer het apparaat in Nederland moet verschijnen, is nog niet bekend.