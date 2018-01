Achtergrond: Google en Amazon willen je tegen alle apparaten laten praten

De Google-stand op CES is aangekleed in een typisch speelse Silicon Valley-stijl, met onder meer een glijbaan en een donutmachine. Verder zijn er honderden apparaten die kunnen worden bestuurd met de stemassistent Google Assistant.

Van deurbellen tot wasmachines, van smartwatches tot autodashboards en van speakers tot airfryers: in het komende jaar verschijnt in ongeveer elke productcategorie wel een apparaat dat met de stem kan worden aangestuurd. Door 'Hey Google' te zeggen kun je op elk moment informatie opvragen en bestuur je alles met een stekker: dat is althans het idee.

Een selectie van de vele gadgets die werken met Google Assistant

De slimme speakers Google Home en Amazon Echo waren het afgelopen jaar de voornaamste focus van de strijd tussen de twee internetbedrijven. Na een stemcommando kunnen de luidsprekers muziek afspelen, de agenda bijhouden of andere apparatuur bedienen.

De Echo van Amazon, die de stemassistent Alexa bevat, is al tientallen miljoenen keren verkocht. De Home is tot nu toe minder populair en heeft nog een flinke inhaalslag te maken.

Google slaat terug

Vorig jaar schreven we dan ook dat Amazon de CES had "gewonnen" met zijn alomtegenwoordige Alexa-software. Als de beursvloer op CES een voorbode is van wat er komen gaat, dan lijkt dat Google nu behoorlijk in te lopen.

Overal op de CES worden producten aangeprezen met Assistant-ondersteuning. De gemiddelde smart home kan niet meer zonder lampen, camera's en keukenspullen die verbonden kunnen worden aan de Assistant.

Het nut van de stemassistenten is niet altijd even duidelijk. Het kan handig zijn om alle lampen in je huis aan of uit te zetten met een stemcommando, maar een stuk minder duidelijk is waarom je je stem zou gebruiken om je oven of douche in te schakelen, in plaats van met een ouderwetse knop.

Toch lijkt de opmars van de stemassistent niet meer te stuiten. De Google Assistant luistert al mee via de Google Home, de meeste Android-smartphones en Android-smartwatches. Binnenkort wordt het ook mogelijk om te praten tegen de afstandsbediening van verschillende tv's, tegen slimme displays van bedrijven als Lenovo, en tegen koptelefoons en oordoppen met Assistant-ondersteuning.

Ondersteuning

De strijd die zich tussen de spraakplatforms ontvouwt lijkt op die tussen mobiele besturingssystemen. Die vallen of staan bij de beschikbaarheid van veel apps; uiteindelijk wisten iOS en Android de meeste ontwikkelaars aan boord te krijgen, waardoor de concurrentie geen schijn van kans meer maakte.

Stemassistenten vallen of staan bij de beschikbaarheid van samenwerkingen met apps en hardware van derden. Google en Amazon hebben vooralsnog het meeste succes in het binnenhalen van zulke samenwerkingen, waardoor hun platformen het nuttigst zijn.

Dat is ook een vicieuze cirkel: de meest nuttige platformen hebben de meeste gebruikers, die weer veel data achterlaten waar de slimme algoritmes van kunnen leren. Als nieuwkomer op de markt wordt het zo steeds moeilijker om te concurreren.

Verliezers

Opvallend genoeg lijken Samsung en Apple op dit vlak de grootste verliezers van CES te zijn. De stemassistent Bixby van Samsung is al beschikbaar op de nieuwste Galaxy-telefoons en komt volgend jaar ook naar tv's van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Maar andere fabrikanten kunnen de Bixby-assistent niet in hun hardware verwerken, en op CES zijn er nauwelijks bedrijven te vinden die hun diensten aan Bixby koppelen.

Ook Siri van Apple is een opvallende afwezige. Later dit jaar brengt Apple zijn eigen slimme speaker HomePod uit, maar die lijkt zeker in eerste instantie een stuk beperkter te zullen zijn dan de Amazon Echo en Google Home.

Op de stand van LG is al te zien dat sommige bedrijven de strijd met Google en Amazon niet meer zien zitten. In 2014 koos LG er nog voor om zijn smart-tv’s te voorzien van het eigen besturingssysteem WebOS, in plaats van Google-systeem Android TV. Maar nu wordt WebOS tóch ook voorzien van de Google Assistant. Zo krijgt Google toch nog een vinger in de pap.