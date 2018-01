'Facebook brengt videochat-apparaat Portal later dit jaar uit'

Facebook zou van plan zijn het apparaat tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie F8 in mei aan te kondigen, meldt Cheddar op basis van ingewijden.

Het bedrijf zou van plan zijn het apparaat in de eerste plaats als nieuwe manier van videochatten in de markt te zetten, niet als slimme speaker. De Portal zou in gebruik sterk lijken op de Amazon Show, iets wat eerdere geruchten over het apparaat ook al meldden.

Dat apparaat heeft een speaker, scherm en microfoon en kan gebruikt worden voor videobellen, het bekijken van video's en het beantwoorden van vragen en commando's. Ook de Portal zou op zo'n manier werken.

Exclusieve functie

Portal zou gebruikers aan hun gezicht kunnen herkennen en op die manier automatisch hun Facebook-profiel erbij kunnen zoeken. Facebook herkent gebruikers ook al jaren in foto's aan hun gezicht, een functie die in Europa vanwege privacyregels niet is toegestaan.

Gebruikers zouden via de Portal van Facebook ook diensten als Netflix en Spotify kunnen gebruiken, en die aansturen met hun stem. Het apparaat zou mogelijk 499 dollar gaan kosten, al zou het Facebook-CEO Mark Zuckerberg niet interesseren of het apparaat winstgevend is.

Eerste eigen hardware

Het apparaat zou de eerste eigen hardware van Facebook zijn. Hoewel het bedrijf eigenaar is van Oculus, maakt dat bedrijf zijn VR-brillen grotendeels buiten Facebook om en is het overgenomen.

De Portal zou ook het eerste apparaat zijn dat uit Facebooks mysterieuze onderzoekslab Building 8 komt. Enkele maanden geleden kondigde het hoofd van de divisie aan te vertrekken, toen ook geruchten gingen dat veel andere hooggeplaatste medewerkers vertrokken.