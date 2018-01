LG verwerkt zelflerende software in alle huishoudelijke apparaten

Tijdens een persconferentie op techbeurs CES in Las Vegas toonde LG maandag verschillende toepassingen voor de ThinQ-software. Een robotstofzuiger leert bijvoorbeeld welke mensen en dieren in een huis wonen en kan deze vervolgens herkennen en ontwijken tijdens het stofzuigen.

De nieuwe wasmachine van LG houdt rekening met de agenda van de eigenaar en past automatisch de instellingen aan. Na een bezoek aan de sportschool wordt bijvoorbeeld een wasprogramma gekozen dat hierbij past. Volgens LG zal de wasmachine ook rekening houden met het weer en met de actuele luchtkwaliteit, al is onduidelijk hoe dat precies zal werken.

Het ThinQ-platform werkt samen met de stemassistent van Google. LG ontwikkelt een koelkast, speaker en draadloze koptelefoon met ingebouwde Google Assistant. Door tegen deze apparaten te praten, kunnen andere huishoudelijke apparaten worden bediend.

LG onthulde ook de slimme robot CLOi, die eveneens met de stem bediend kan worden. De robot viel tijdens de persconferentie echter meermaals uit, met ongemakkelijke stiltes als resultaat.

Televisies

Ook de nieuwe OLED-televisies van LG krijgen een ingebouwde Google Assistant. In de afstandsbediening zit een microfoon die kan worden gebruikt om opdrachten in te spreken. Zo kunnen bijvoorbeeld foto’s worden bekeken op de televisie of een rit worden besteld met Uber. De stemassistent zal voorlopig alleen op Amerikaanse tv’s werken; de Google Assistant is nog niet naar het Nederlands vertaald.

LG belooft dat zijn nieuwe OLED-televisies een nog betere beeldkwaliteit zullen bieden dan in voorgaande jaren. Door een nieuwe beeldprocessor moet onder meer ruis in video’s worden verminderd. Ook ondersteunen de tv’s videomateriaal met een hoger aantal beelden per seconde.

De schermentak van LG toonde op CES al een oprolbare televisie. Dat ging echter om een prototype, niet een product dat daadwerkelijk in de winkels zal komen te liggen.

Het is nog niet bekend wanneer de maandag aangekondigde producten van LG naar Nederland zullen komen.

Wil jij een kijkje achter de schermen vanaf CES, de grootste gadgetbeurs ter wereld? Onze verslaggevers Jeroen en Bas houden je vanuit Las Vegas tussen 7 en 12 januari op de hoogte via Whatsapp. Voeg 0613020560 toe aan je adresboek en app CES AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar zal vanzelf updates ontvangen!