Nvidia toont kunstmatig intelligentie-platform voor zelfrijdende auto's

Dat maakte chipmaker Nvidia bekend tijdens technologiebeurs CES.

Een jaar geleden werd door Nvidia al gezinspeeld op de komst van de chip, die Xavier wordt genoemd. Volgens het bedrijf vormt Xavier de basis van twee nieuwe softwareplatforms: Drive IX en Drive AR. Naar de komst van de chip werd al een tijd door Nvidia gehint.

Xavier zou tot nu toe de krachtigste en tegelijk meest efficiënte chip van Nvidia zijn. De processor verwerkt informatie van camera's en sensoren die op de auto's aanwezig zijn.

Drive IX

Drive IX is een softwarelaag die is toegespitst op kunstmatige intelligentie. Onder meer VolksWagen en Uber hebben aangegeven Drive IX te gaan gebruiken. Met de technologie bouwen fabrikanten onder meer mogelijkheden in voor gezichtsherkenning, bewegingscontrole en het verwerken van gesproken taal.

De auto kan dankzij kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld auto-eigenaren herkennen en zo de deuren ontgrendelen. Daarnaast houdt de computer in de gaten of er gevaar op de weg is.

Drive AR is gericht op infotainment en brengt augmented reality naar auto's. Daarmee kunnen gebruikers informatie opvragen over het verkeer en locaties om hen heen. Hoe dat precies toegevoegd wordt, blijft nog vaag.

Pegasus

Volgens Nvidia gebruiken ruim vijfentwintig bedrijven de technologie van Nvidia om autonome robottaxi's te ontwikkelen. Ze maken gebruik van het computerplatform Pegasus, die beschikt over twee Xavier-chips. Daarmee kan het systeem, samen met twee eveneens nieuwe grafische processors, 320 biljoen berekeningen per seconde maken.

