Chinese startup werkt aan 'slimme' auto met enorm dashboard-scherm

Dat maakte Byton zondag bekend tijdens zijn eerste eerste persconferentie op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Het bedrijf wil zijn auto in 2019 in productie brengen. Hij moet dan direct al deels zelfrijdend zijn en verkrijgbaar zijn voor prijzen vanaf 45.000 dollar (37.400 euro).

Meest opvallend aan de SUV, die nu nog de Byton Concept wordt genoemd, is het beeldscherm dat het gehele dashboard voor de chauffeur en bijrijder inneemt. Er zit ook nog een touchscreen op het stuur zelf, waar onder meer een navigatie-app op getoond kan worden.

De Byton heeft geen achteruitkijkspiegel en zijspiegels. In plaats daarvan zitten er twee camera’s op de zijkanten en achterkant van de auto, waarvan de beelden op het dashboard worden getoond. Tussen de deuren zit ook een camera die de eigenaar herkent, waarmee de deuren kunnen worden ontgrendeld.

5G

Byton zegt dat de auto klaar is om verbonden te worden met een toekomstig 5G-netwerk, waardoor het mogelijk moet zijn om een constante internetverbinding te hebben en bijvoorbeeld muziek te streamen, te videochatten en films te kijken.

De chauffeur zal in eerste instantie alleen video’s kunnen kijken als de auto stil staat, maar volgens Byton komt daar in de toekomst mogelijk verandering in als het voertuig in meer situaties zelfrijdend is. Dat moet mogelijk worden met software-updates die vanaf 2020 zullen verschijnen.

Alexa

De auto kan niet alleen worden bestuurd via het touchscreen, maar ook met Amazon-stemassistent Alexa en met handgebaren die worden herkend door een sensor, op de plek van de binnenspiegel.

De Chinese autofabrikant werkt aan een eigen elektrische platform voor de auto. De firma belooft een bereik van minstens 400 kilometer op één acculading. Een duurder model moet zelfs 520 kilometer halen. Na 20 minuten opladen moet de auto weer 240 kilometer kunnen rijden.

China

Byton is een merk van het Chinese bedrijf Future Mobility. Over die startup is niet veel bekend, behalve dat techgigant Tencent een van de eerste investeerders is. Verschillende Chinese bedrijven kondigden eerder al slimme elektrische voertuigen aan, maar die zijn tot nu toe geen succes geworden.

De bedrijven Faraday Future, LeEco en Lucid kondigden eerder al zulke auto’s aan, maar het is onduidelijk of de ontwikkeling daarvan nu nog verder gaat.

