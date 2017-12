Apple vraagt Europees patent aan voor AR-bril die bijna op het oog zit

Dat meldt Patently Apple. Met augmented reality worden er digitale beelden over de echte wereld heen geprojecteerd. Zo is er voor de iPhone al een app waarmee gebruikers hun huis virtueel kunnen inrichten met meubels van IKEA.

Doordat de bril van Apple dicht op het oog van de gebruiker zit, moeten de beelden ook dichterbij het oog geprojecteerd worden. In het patent wordt gesproken over de mogelijkheid om draadloze verbindingen op te zetten met de bril. Daardoor is het niet nodig om de bril te koppelen aan een smartphone om verbinding te maken met het internet.

Verder zit er mogelijk apparatuur in de bril om data te ontvangen van andere bronnen als een Apple TV, een iPad of een iPhone. De bril heeft krijgt daarnaast misschien ook een accelerometer, een kompas en nabijheidsensoren. Mogelijk zouden er ook hologrammen mee getoond kunnen worden.

Tim Cook

Apple-directeur Tim Cook zei in oktober dat de technologie voor een goede AR-bril nog niet bestaat. "Het maakt ons geen donder uit of we de eerste zijn, maar we willen wel de beste zijn en mensen een goede ervaring bieden", aldus de topman.