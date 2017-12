Amazon koopt maker slimme camera's en deurbellen

Dat schrijft Slashgear. Blink maakt vooral draadloze apparaten voor in huis, die op het wifi-netwerk zijn aangesloten.

Het is niet bekend wat Amazon voor de startup heeft betaald. Voorlopig blijft Blink zijn slimme camera's en videodeurbellen onder eigen merk aanbieden, maar doet dat wel via de Amazon-winkel. De makers van Blink zeggen dat er voorlopig 'niets verandert'. Wat Amazon er precies mee van plan is, is niet bekend.

De technologie van Blink is niet nieuw, maar zou wel gemakkelijk zijn te installeren dankzij het gebrek aan kabel-aansluitingen. De apparaten werken op batterijen. Een camera kost vanaf 169 euro in de Europese winkel. De deurbel staat daar niet in, maar kost in de VS 99 dollar.

Bezorgdienst

Amazon biedt zelf ook camera's aan. De Amazon Cloud Cam werkt met bedrade stroom en is nodig voor Amazon Key, de nieuwe Amerikaanse bezorgdienst van het bedrijf. Postbodes kunnen hiermee tot in huis bezorgen, terwijl de bezoeker hen via de camera kan controleren.