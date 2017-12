'Apple werkt aan geavanceerdere hartmonitor voor Apple Watch'

Dat meldt Bloomberg donderdag op basis van anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de plannen.

Op dit moment wordt er een versie getest waarbij gebruikers met twee vingers in het montuur van het horloge moeten knijpen, stellen de ingewijden. Daarna wordt er onmerkbaar stroom door de borstkas van de gebruikers gestuurd om de elektrische signalen in het hart te volgen.

De huidige Apple Watch heeft al een hartmonitor, maar die is minder geavanceerd. Het bedrijf probeert het horloge echter steeds meer te gebruiken om toekomstige afwijkingen te ontdekken zoals hartritmestoornissen. Dat moet weer zorgen voor minder beroertes en hartaanvallen.

De nieuwe functie waarmee naar afwijkingen in het hart gezocht wordt, is vergelijkbaar met medische tests als EKG's en ECG's, die door artsen worden uitgevoerd. De tests in het ziekenhuis monitoren het hart echter slechts tijdens korte perioden, waardoor ze afwijkingen niet altijd opsporen. Ook zijn er kleinere draagbare versies van die apparaten op de markt van andere merken, maar die monitoren het hart vaak maar een paar dagen.

De geavanceerdere hartmonitor voor de Apple Watch zou nog in ontwikkeling zijn. Mogelijk beslist Apple nog om de technologie niet in toekomstige horloges te stoppen. Waar Apple dit van af laat hangen, is niet bekend.