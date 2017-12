Hyperloop One zet nieuw Hyperloop-snelheidsrecord

De snelheid behaalde Hyperloop One op 15 december, tijdens een testrit met een magnetisch zwevende trein in een bijna vacuüm tunnel, meldt het bedrijf dinsdag.

Daarmee passeert Hyperloop One de Hyperloop-trein van Tesla, die in augustus 354 kilometer per uur reed. Hyperloop One haalde in diezelfde maand zijn vorige eigen record, met 309 kilometer per uur.

Maximaal 1.100 km/u

Hoewel de maximumsnelheden tijdens tests steeds verder stijgen, is de theoretische topsnelheid van ruim 1.100 kilometer per uur nog niet in zicht.

Hyperloop One denkt die snelheid pas te kunnen halen met een 2 kilometer langere testtunnel. De huidige tunnel van Hyperloop One is vijfhonderd meter lang.

Bijna-vacuüm

Hyperloop-treinen kunnen hoge snelheden bereiken door de bijna-vacuüm tunnels waar ze doorheen rijden. Daardoor ontbreekt luchtweerstand en kunnen de treinen in theorie veel harder dan traditionele magneettreinen.

Hyperloop One heeft ook een nieuwe voorzitter gekregen: zakenman Richard Branson. Met zijn bedrijf Virgin nam Branson eerder dit jaar een belang in Hyperloop One. De vorige bedrijfsvoorzitter deed eerder deze maand een stap terug na aantijgingen van aanranding.

Het concept van de Hyperloop werd in 2012 voorgesteld door Elon Musk, directeur van Tesla en SpaceX. Musk schreef later een wedstrijd uit om van zijn idee werkelijkheid te maken, maar ook andere bedrijven zijn met het idee aan de slag gegaan, waaronder Hyperloop One.