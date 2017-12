Tesla ontwikkelt eigen chips voor kunstmatige intelligentie

Dat heeft Tesla-directeur Elon Musk donderdagavond tijdens de conferentie NIPS gezegd, meldt The Register.

"Tesla ontwikkelt gespecialiseerde hardware voor kunstmatige intelligentie, waarvan wij denken dat het de beste ter wereld wordt", aldus Musk. "Ik wilde duidelijk maken dat Tesla serieus is over kunstmatige intelligentie, zowel op het gebied van software als van hardware. We werken aan eigen chips."

In september waren er al geruchten dat Tesla aan eigen chips zou werken. Het bedrijf zou daarvoor samenwerken met AMD. Volgens het gerucht wordt een team van vijftig mensen geleid door Jim Keller, die vorig jaar van AMD naar Tesla overstapte. Musk heeft niet gezegd wanneer de chips naar verwachting klaar zijn.

Momenteel vertrouwen veel zelfrijdende auto's op chips van Nvidia. Dat bedrijf zet vol in op het creƫren van processoren die kunnen worden gebruikt in autonome auto's. Zulke voertuigen verzamelen via hun sensoren enorm veel data, dat snel moet kunnen worden verwerkt.