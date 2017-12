Politie ziet toch geen toekomst in dronebestrijding met roofvogels

Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Begin 2016 toonde de politie voor het eerst hoe roofvogels drones konden neerhalen. Een video hiervan ging de hele wereld over.

Valkeniers zeiden al snel dat het experiment geen kans van slagen had, omdat drones te snel en te zwaar zouden zijn. De politie sprak dat toen tegen. De tests verliepen volgens een woordvoerder "hartstikke positief en succesvol".

Nu meldt de politie echter dat het trainen en houden van roofvogels complex en duur is. Bovendien is er niet zo veel vraag naar dronebestrijdende vogels dan eerder was ingeschat, omdat wordt gevreesd dat ze zich in echte politiesituaties niet gedragen zoals tijdens trainingen.

Ratten

De politie stopt ook met 'speurratten', die bijvoorbeeld illegaal vuurwerk of nepsigaretten moesten kunnen opsporen. In principe deden de ratten hun werk goed, maar het bleek lastig om de dieren "operationeel" te krijgen.

"Maar we hebben er veel van geleerd", zegt Marjolein Smit-Arnold Bik, die namens de Landelijke Eenheid betrokken was bij de tests. "Deze kennis kunnen we goed gebruiken bij nieuwe innovatieve projecten."

De politie zegt alternatieven te onderzoeken om ongewenste drones alsnog uit de lucht te kunnen halen.