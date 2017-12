Microsoft maakt HoloLens officieel beschikbaar in Nederland

Microsoft maakte vrijdag bekend de beschikbaarheid van de HoloLens uit te breiden naar nog eens 29 landen, waaronder Nederland. De augmentedrealitybril projecteert digitale informatie bovenop de echte wereld.

De bril komt beschikbaar in twee versies. De Developer Edition van 3299 euro en de Commercial Suite van 5489 euro. Laatstgenoemde heeft dezelfde hardware, maar biedt enkele extra's, zoals garantie, extra beveiliging en functies voor apparaatbeheer.

Voorheen was de HoloLens al beschikbaar in de Verenigde Staten en later ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De bril is nu ook verkrijgbaar voor ontwikkelaars in België en Luxemburg.

Er is nog geen consumentenversie van de HoloLens uitgebracht. Het is niet duidelijk wanneer die op de markt komt, al gaan er geruchten dat het pas in 2019 gebeurt.

Kunstmatige intelligentie

Microsoft maakte in juli dit jaar bekend dat het bedrijf aan een nieuwe versie van de HoloLens werkt. Die wordt voorzien van een speciale coprocessor voor kunstmatige intelligentie (AI).

Hiermee moet data voor neurale netwerken verwerkt kunnen worden, die op termijn leren om informatie beter te verwerken. De HoloLens kan leren om bijvoorbeeld beter bepaalde objecten te herkennen.