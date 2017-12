Amazon patenteert zelfvernietigende bezorgdrone

Amazon kreeg het patent eerder deze week toegewezen.

Het patent beschrijft een 'fragmentatie-controller', die de zelfvernietiging van de drone gecontroleerd regelt, terwijl die nog in de lucht is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de drone een accuut probleem heeft, zoals een kapotte accu of propeller.

Het systeem bekijkt dan de omgeving van de drone, zijn traject en weersomstandigheden om de beste fragmentatie-sequentie in gang te zetten. Daarbij de drone zichzelf gecontroleerd in verschillende stukken uit elkaar vallen.

​

Kleinere impact

Het idee is dat verschillende kleinere onderdelen die uit de lucht vallen, minder hard aankomen dan een volledige bezorgdrone. Het is ook mogelijk om slechts een aantal onderdelen te laten vallen, om te zorgen dat de drone alsnog veilig zelf kan landen.

Omdat het om een patent gaat, is het niet zeker of Amazon de eigenschap daadwerkelijk in zijn bezorgdrones inbouwt. De grote webwinkel werkt al jaren aan zijn eigen drones, die bestellingen bij klanten moeten bezorgen.

Amazon voerde bijna een jaar geleden zijn eerste praktijktest met bezorgdrones uit. Eerder patenteerde het bedrijf al een vliegend distributiecentrum voor drones.