General Motors wil vanaf 2019 ritten in zelfrijdende auto's aanbieden

Dat zei de autofabrikant donderdag op een conferentie met investeerders, meldt de Wall Street Journal.

Veel automakers werken aan zelfrijdende voertuigen, maar GM lijkt de meest ambitieuze tijdlijn voor de beschikbaarheid van robotauto's te hanteren. De fabrikant denkt bovendien dat zijn winstmarge sterk kan stijgen door ritten in zelfrijdende auto's aan te bieden.

Het bedrijf wil de autonome vloot beschikbaar stellen als een soort taxidienst. In 2025 denkt GM dat de kosten van een rit in een zelfrijdende auto zullen dalen tot ongeveer 1 dollar per mijl. Dat is 2,5 keer zo goedkoop als nu mogelijk is in een Uber met chauffeur.

Waymo

GM en andere automakers krijgen forse concurrentie van technologiebedrijven, die ook veel onderzoek doen naar zelfrijdende auto's. Google-zuster Waymo begint binnenkort in de Amerikaanse stad Phoenix de eerste praktijktest met volledig onbemande auto's, die een beperkte groep testpassagiers zal vervoeren. Ook Uber werkt aan zelfrijdende auto's om zijn dienst goedkoper te maken.

GM nam vorig jaar het bedrijf Cruise over, om de ontwikkeling van robotauto's te versnellen. De automaker test zijn voertuigen in San Francisco.

Volgens de Wall Street Journal verliep een eerste proefrit deze week echter nog niet perfect. De autonome auto van GM reed relatief langzaam en bleef onder meer stilstaan achter auto's die dubbel geparkeerd stonden. Dat zou tot frustratie hebben geleid bij menselijke mede-weggebruikers.