SpaceX lanceert krachtigere Falcon Heavy-raket begin 2018

Dat heeft SpaceX bevestigd tegenover Engadget. De Falcon Heavy is een grotere variant van de Falcon 9-raket, die tot nu toe bij testvluchten is gebruikt.

De Falcon Heavy kan meer gewicht de ruimte in krijgen, doordat de raket twee extra stuwmotoren heeft. Volgens SpaceX kan de raket 63.800 kilo in een baan rond de aarde tillen. Op een reis naar Mars kan de Falcon Heavy 16.800 kilo meedragen.

De bedoeling was dat de raket in november voor het eerst gelanceerd zou worden. SpaceX heeft geen reden gegeven voor de vertraging. Voor het einde van 2017 moet er echter nog wel een test uitgevoerd worden, waarbij alle 27 motoren tegelijkertijd aan worden gezet. In de eerste weken van 2018 kan de raket al de lucht in gaan.

Het is niet de eerste keer dat de eerste lancering van de Falcon Heavy uitgesteld is. In eerste instantie moest de raket in 2013 of 2014 gelanceerd worden, maar de testvluchten werden uitgesteld.

