Zelfrijdende auto's Google hebben ruim 6 miljoen kilometer afgelegd

Over de laatste miljoen mijl deden de robotauto's zes maanden, terwijl er achttien maanden nodig waren om de eerste miljoen mijl af te leggen, meldt Waymo dinsdag in een update over zijn activiteiten.

De firma heeft met zijn auto's in 23 Amerikaanse steden gereden. Daarnaast voert Waymo simulaties uit om moeilijke situaties extra te analyseren. In totaal hebben de virtuele auto's van Waymo al zo'n 4 miljard kilometer gereden in deze simulaties, die zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door de echte robotwagens.

De auto's van Waymo worden ook getest op een gesloten circuit, waar moeilijk in te schatten situaties kunnen worden nagemaakt. Het gaat volgens het bedrijf bijvoorbeeld om "mensen die uit canvas-zakken springen of skateboarders die op hun board liggen".

Taxi's

Binnenkort introduceert Waymo in de stad Phoenix een vloot zelfrijdende auto's die zonder menselijke chauffeur zullen rijden. De auto's van Waymo en zijn concurrenten rijden nu altijd nog rond met een backup-chauffeur die in noodgevallen kan ingrijpen.

In Phoenix zal een beperkte groep klanten de autonome voertuigen kunnen oproepen om bijvoorbeeld naar het werk te rijden of andere ritten af te leggen. Volgens Waymo is daarmee het zelfrijdende 'niveau 4' bereikt. Dat houdt in dat de auto's veilig kunnen rijden in bekend gebied.

Uiteindelijk willen automakers niveau 5 op de schaal van autonome technologie bereiken. Dat houdt in dat de auto's ook veilig kunnen navigeren door onbekend gebied. Die technologie zal zeker nog enkele jaren op zich laten wachten.