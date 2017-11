Samsung werkt aan grafeenbatterij die vijf keer sneller oplaadt

Dat heeft het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) maandag aangekondigd, meldt ZDNet. Eerder deze maand publiceerden onderzoekers van Samsung al over de technologie in vakblad Nature Communications.

Grafeen wordt al lange tijd gezien als veelbelovend materiaal om de momenteel alomtegenwoordige lithium-ion-batterij te vervangen. SAIT gebruikte in zijn tests 'grafeenballen' in de cathode en anode (de positieve en negatieve pool) van de accu.

Volgens Samsung zou de technologie een smartphone-accu kunnen opleveren die in 12 minuten volledig is opgeladen. De capaciteit zou met 45 procent kunnen groeien. Volgens Samsung blijft de accu stabiel tot 60 graden Celsius en zou hij daarom ook gebruikt kunnen worden in elektrische auto's.

Het is onduidelijk wanneer Samsung massaproductie van de batterij denkt te kunnen starten. Onderzoekstak SAIT ontwikkelde eerder onder meer de cadmiumloze quantum-dot-materialen die sinds dit jaar worden gebruikt in de QLED-televisies van Samsung.